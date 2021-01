Lo Sporting Lisbona vince la Coppa di lega portoghese, l'ex Inter Joao Mario esulta sui social

vedi letture

Primo titolo della nuova avventura allo Sporting Lisbona per Joao Mario che ieri ha sollevato la Coppa di Lega portoghese nella gara contro il Braga vinta per 1-0. Il centrocampista nerazzurro in prestito al club lusitano, che ieri ha disputato 68 minuti di gara, e totalizzato 1.113 i minuti totali, due reti e un assist fino a questo momento tra campionato e coppe, ha mostrato tutta la sua gioia e gratitudine per questo primo obiettivo raggiungo: "Grazie mio Dio per un altro trofeo con lo Sporting, orgoglioso di far parte di questo gruppo" ha scritto su Instagram.