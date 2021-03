Lo stallo per il rinnovo col PSG dà fiducia al Real: Mbappé può davvero cambiare maglia in estate

Il Real Madrid è fiducioso: Kylian Mbappé può diventare un giocatore dei Blancos. Come riporta Cadena SER, il fuoriclasse francese ha detto no per tre volte all'offerta di rinnovo del Paris Saint-Germain: il classe 1998 vuole riflettere bene sul suo futuro, perché sa che un nuovo contratto lo legherebbe al club parigino nel pieno della sua carriera. Una decisione affrettata potrebbe chiudere definitivamente le porte del Madrid. Queste riflessioni giocano tutte a favore di Florentino Perez: qualora Mbappè non dovesse rinnovare (nonostante la fiducia espressa qualche giorno dal presidente Al-Khealifi), il PSG sarà costretto a venderlo quest'estate, in una posizione svantaggiosa visto che il contratto scadrà a giugno 2022.