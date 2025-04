Ufficiale Lo Strasburgo premia Liam Rosenior, rinnovo fino al 2028: "Mi commuove profondamente"

Lo Strasburgo crede in Liam Rosenior. In carica dalla scorsa estate, l'allenatore inglese di 40 anni merita la riconferma: attualmente al quinto posto di Ligue 1 con 54 punti e a pari merito con il Lione di Fonseca e il Nizza, a soli due punti dalla qualificazione in Champions League, il club francese ha deciso di prolungare il suo contratto fino al 2028. Ora è ufficiale, dopo le prime indiscrezioni provenienti da The Athletic.

Il comunicato ufficiale

"Il Racing Club di Strasburgo è felice di annunciare il prolungamento del contratto del suo allenatore Liam Rosenior. Arrivato nell’estate del 2024, il tecnico inglese è ora legato al club fino a giugno 2028. Questa estensione fa parte dell’ambizione del Racing di stabilirsi stabilmente nelle posizioni alte della Ligue 1 e di proseguire il lavoro svolto per tornare in Europa", la chiosa della società blu e bianca.

Il mister dopo aver firmato il rinnovo

"Firmare con il Racing è stata la migliore decisione della mia carriera e sono immensamente orgoglioso di prolungare qui. La fiducia rinnovata dal Presidente Marc Keller e dal club mi commuove profondamente - ha ammesso Rosenior -: voglio ripagare questa fiducia sul campo. Fin dal mio arrivo, mi sono riconosciuto nei valori di intensità, coraggio e unità che rendono forte la squadra di Strasburgo e gli Alsaziani. Con lo staff e la dirigenza, lavoriamo ogni giorno per offrire loro un calcio che sia all’altezza della loro passione. Continueremo a dare il massimo per far progredire il club, rimanendo fedeli alla sua identità. Credo fermamente nel nostro progetto e nel futuro del Racing: insieme possiamo costruire qualcosa di speciale".

Il presidente lo applaude

"Liam incarna perfettamente la nostra visione sportiva e i valori del Racing. Rende i nostri tifosi orgogliosi proponendo un gioco attraente - ha dichiarato il numero uno dello Strasburgo Marc Keller -, caratterizzato da un impegno totale e da una squadra che non molla mai. Liam sta facendo un ottimo lavoro e, in questa fase cruciale, con la ristrutturazione della Meinau e la costruzione di una squadra con ambizioni europee, la stabilità in panchina è fondamentale. Era una scelta naturale per il club e per BlueCo proseguire l’avventura con Liam e il suo staff".