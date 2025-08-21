Ufficiale Il Racing Strasburgo blinda Doukouré fino al 2028. È il giocatore con più presenze

Non solo acquisti e cessioni, il Racing Strasburgo in queste ore ha annunciato con soddisfazione il prolungamento del contratto del suo giovane talento, Ismaël Doukouré, fino al 2028. Arrivato nel club alsaziano a gennaio 2022, il difensore ha rapidamente conquistato un posto da titolare, diventando uno dei pilastri della squadra.

Il comunicato ufficiale del Racing Strasburgo

"Il giovane internazionale ha prolungato il suo contratto con il Racing fino al 2028. Arrivato al club nel gennaio 2022, Ismaël Doukouré ha disputato 86 partite con il Racing. Nella scorsa stagione, ha dato un contributo fondamentale per la qualificazione ai playoff della Conference League. Nato a Lille, è ora il giocatore con più presenze nella squadra e fa parte a pieno titolo dei pilastri del team. Ha indossato più volte la fascia di capitano durante le amichevoli estive e ha deciso di rimanere nel progetto del club, prolungando il suo contratto fino al 2028".

I numeri stagionali di Doukouré

Solo nell'ultima stagione Ismaël Doukouré ha collezionato 32 presenze con un gol e un assist tra le fila del Racing Strasburgo.