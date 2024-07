Ufficiale Lo Strasburgo rompe con Vieira: out la leggenda francese dopo un anno in panchina

BlueCo, il gruppo multi-club meglio conosciuto per la proprietà del Chelsea, ha effettuato oggi un cambio di gestione nel club francese Strasburgo. Il club francese ha interrotto ufficialmente la collaborazione con l'allenatore, Patrick Vieira, di comune accordo. Una separazione consensuale tra le parti dopo appena una stagione, nonostante il contratto vigente fino al 2026.

Nella scorsa stagione si è piazzato al 13° posto in Ligue 1, a 10 punti dalla zona retrocessione e ben lontano dal piazzamento nei tornei europei. Con la seconda peggior differenza reti del campionato. La dirigenza del club francese, rappresentata da Marc Keller e dal proprietario americano, ha ritenuto che Vieira non fosse più in sintonia con il progetto - informa l'Equipe.

Il comunicato ufficiale. "Tutto il club desidera ringraziare calorosamente Patrick Vieira per il suo impegno irreprensibile. In effetti, in una stagione di transizione, Patrick è stato in grado di aiutare i giovani di talento a progredire e ha sempre dimostrato un comportamento esemplare sia in campo che fuori", l'annuncio dello Strasburgo. "A breve verrà nominato un nuovo allenatore", ha assicurato la società francese.

"Vogliamo esprimere la nostra gratitudine e ringraziare Patrick per il lavoro svolto in questa prima fase del progetto e gli auguriamo ogni successo per il futuro. Sarà sempre il benvenuto nel club", hanno dichiarato il presidente Marc Keller e il Consiglio di amministrazione.