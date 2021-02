Longoria: "Ntcham era un'ottima opportunità di mercato. Non voglio polemiche con Villas-Boas"

vedi letture

Pablo Longoria ha parlato oggi in conferenza stampa. Tra gli argomenti trattati anche quello dell'arrivo a Marsiglia di Olivier Ntcham, che ha causato le dimissioni di André Villas-Boas: "Il trasferimento di Olivier è stata un'ottima opportunità di mercato, un'ottima risorsa per il futuro della squadra. Abbiamo analizzato molto quello che è successo nel club, a tutti i livelli. Dare spiegazioni su tutto significherebbe entrare in alcuni meccanismi particolari. Dobbiamo eliminare tutte le controversie. Ho molto rispetto per tutto il lavoro che ha svolto Villas-Boas, non voglio fare polemiche perché non è nel mio stile".