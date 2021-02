Madar celebra Mbappé: "E' come se avesse indicato serenamente l'uscita a Messi"

vedi letture

"Ha risposto presente". Il parere di Mickael Madar, ex attaccante del Paris Saint-Germain, alberga oggi sulle pagine de L'Equipe ed è tutto dedicato a Kylian Mbappé. "Quando sei Campione del Mondo a 19 anni non hai bisogno di sottolineare le tue qualità. Però ieri sera, con quella tripletta, ha dimostrato di esserci anche senza Neymar e Di Maria. E' come se avesse detto a Messi 'ok, grazie per tutto quello che hai fatto ma quella è l'uscita, puoi andare tranquillo, ci sono io ora'".