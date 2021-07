Mainz, il ds Heidel chiude al rinnovo di Quaison: "Non vogliamo chi non è convinto di restare"

Il Mainz chiude definitivamente la porta a Robin Quaison. Il direttore sportivo del club Christian Heidel ha infatti smentito che si possa trovare un accordo per la permanenza dello svedese a cui è scaduto il contratto a fine giugno: “Penso che possa cambiare idea, in maniera del tutto legittima dopo la scadenza del suo contratto, ma noi non vogliamo un giocatore del genere qui. Non vogliamo chi non era convinto al 100% di restare”. L'ex Palermo quindi potrà accasarsi altrove a parametro zero.