Mainz, Svensson: "Partita impressionante, orgoglioso della mia squadra"

Le parole di Svensson dopo Mainz-Bayern Monaco 2-1.

Il tecnico del Mainz Bo Svensson ha commentato così la storica vittoria dei suoi ragazzi, ottenuta tra le mura amiche contro il Bayern Monaco: "Per vincere contro il Bayern sono necessari molti fattori. Il tuo piano deve funzionare e questo richiede una prestazione al top da parte dei singoli giocatori e della squadra. Abbiamo portato tutto questo in campo. Il primo tempo è stato molto, molto buono e non solo per le nostre possibilità. Sappiamo tutti che qualità ha il Bayern a livello offensivo, ma non abbiamo subito molto. Il modo in cui abbiamo giocato nei 90 minuti è stato davvero impressionante. Sono orgoglioso di essere l'allenatore di questa squadra".