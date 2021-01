Man City, Guardiola: "Aguero in contatto con un positivo. Sarà isolato per qualche giorno"

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, parla delle condizoni di Sergio Aguero: "Sfortunatamente è entrato in contatto con una persona che è risultata positiva, per questo dovrà isolarsi per qualche giorno. È negativo, credo che anche oggi sia negativo. Il protocollo però prevede che in certi casi ci si debba isolare; in altri magari siamo a contatto con altre persone ma continuiamo a giocare a calcio. In questo caso, sfortunatamente, non ha potuto giocare".

Sulle prossime partite che salterà: "Non saprei, faremo ciò che ci dicono la società, le autorità sanitarie, la Premier League. Seguiremo le regole".