Man City, Guardiola: "Avrei voluto godermi maggiormente la qualificazione in Champions"

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di FA Cup contro il Chelsea: "Mi sarebbe piaciuto avere più giorni per godermi la qualificazione (in semifinale di Champions), recuperare la partita, ma il programma è il programma e quando sei in corsa in tutte le competizioni è così. Il quadruple? Io penso solo all'allenamento di oggi e la partita di domani. Il resto non m'interessa".