Man City, Guardiola dopo il Chelsea: "Dobbiamo imparare da questa gara e guardare avanti"

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, dopo la sconfitta subita in casa contro il Chelsea, ha dichiarato: "È stata una partita chiusa, ma in generale abbiamo giocato davvero bene. Ma abbiamo sprecato la grande occasione per chiudere il match sul calcio di rigore fallito, a fine prima frazione. Noi come squadra stavamo giocando meglio. Eravamo alti e alla fine sono riusciti a segnare. Comunque ci manca un rigore. Solo gli arbitri sanno perché non l'hanno dato. In generale è stata una buona prestazione, abbiamo avuto diverse occasioni per portare a casa la partita. Abbiamo altre tre possibilità per diventare Campioni d'Inghilterra, dobbiamo imparare da questa gara e andare avanti. Giocheremo di nuovo col Chelsea tra 21 giorni. Questa partita dovremo dimenticarla". E sul rigore fallito da Aguero prima dell'intervallo: "È stata una sua decisione. Ha deciso di fare a modo suo, non ho niente da aggiungere".