Man City, Guardiola: "Si vede la mano di Ancelotti sull'Everton. Klopp? A volte fa bene perdere"

Vigilia di Everton-Manchester City in Premier League. Queste le principali dichiarazioni dell'allenatore dei Citizens, Pep Guardiola, a partire dalle condizioni degli infortunati: "Aguero è stato infortunato per un anno, quindi domani non potrà partire dal 1'. È però pronto per giocare, nell'ultima partita è stato in panchina e ci sarà anche con l'Everton. Gundogan sta molto meglio, ma è ancora presto per riaverlo a disposizione. Infine De Bruyne: oggi si è allenato col gruppo, sta meglio".

Vi sentite invincibili?

"No, non è così. Abbiamo ottenuto quel che abbiamo ottenuto finora perché abbiamo corso tanto e giocato bene. Ogni partita è dura, lo sarà anche quella di domani con l'Everton. E guai a pensare già alla Champions, testa solo alla prossima".

Che idea si è fatto dell'Everton e di Ancelotti?

"L'Everton è sempre stato uno dei migliori club d'Inghilterra. Quest'anno sta andando ancora meglio, ma è normale visto che Ancelotti conosce di più sia i giocatori che la società. Si vede la mano di Carlo su questa squadra, è indubbio".

Stones è il difensore inglese più forte in assoluto?

"Assolutamente sì. Ha deciso di diventare un top player e oggi lo è. John è un professionista incredibile".

Cosa pensa dei rumors sulla possibile pausa dal calcio di Klopp?

"È eccezionale ciò che ha fatto nel calcio, l'ho detto tante volte. Klopp produce gioia nei suoi tifosi e negli amanti di questo sport, non ci sono dubbi. Tutti viviamo dei bei momenti e dei brutti momenti, a volte perdi e altre vinci. Penso che ogni tanto sia anche necessario essere sconfitto per capire quanto tutto questo è difficile, ma posso parlare ovviamente solo per me e non per un altro allenatore".