Man United, Chong verso un nuovo prestito: è vicino al Birmingham in Championship

Fino a qualche anno fa Tahith Chong era considerato un astro nascente del calcio europeo, ma le ultime stagioni in prestito al Club Brugge e al Werder Brema non sono state particolarmente convincenti. Per questo il Manchester United ha pianificato una nuova cessione a titolo temporaneo per l'ala olandese che, secondo il Telegraph, sarebbe vicina al Birmingham. Dalla Bundesliga alla Championship, dunque. Per rilanciarsi.