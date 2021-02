Man United, Pogba salta anche la sfida col Chelsea. Solskjaer spera di recuperare Cavani

Paul Pogba starà fuori ancora diverse settimane a seguito dell'infortunio rimediato 20 giorni fa contro l'Everton. Lo ha confermato il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Il francese ha saltato le ultime cinque partite dei Red Devils e non giocherà la sfida di domenica contro il Chelsea in Premier League. Il tecnico norvegese tuttavia potrebbe recuperare Edinson Cavani, Scott McTominay e Donny van de Beek: "Spero che possano essere disponibili per il fine settimana ma non ne sono sicuro". Il Manchester United ieri sera ha strappato il pass per gli ottavi di finale di Europa League e in campionato sono al secondo posto, a dieci lunghezze dal Manchester City.