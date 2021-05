Manchester City campione, Guardiola racconta le celebrazioni: "Drink e pizza, la festa perfetta"

È un Pep Guardiola raggiante, quello che commenta la vittoria del titolo di Premier League da parte del suo Manchester City: "Il Manchester City ha vinto 5 Premier negli ultimi 10 anni, 4 negli ultimi 8, 3 negli ultimi 5. Questo è incredibile e ancora più importante del singolo titolo di quest'anno. Come abbiamo festeggiato? Abbiamo bevuto un po', ballato e ci sono stati tanti abbracci per ricordarci quanto fosse bello quanto raggiunto. Verso le 23.30, poi, sono arrivate 10-15 pizze e quello è stato il momento più bello di tutti. Personalmente non ero così lucido per capire quale pizza volessi, ma erano tutte buone... In Inghilterra preferiscono l'alcol al cibo durante le feste, non capisco perché. La pizza è stata fantastica", le dichiarazioni del tecnico dei Citizens.

