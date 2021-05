Manchester City-Everton 5-0, le pagelle: Aguero da applausi, Keane e Holgate da incubo

Manchester City-Everton 5-0

Marcatori: 12' De Bruyne, 14' Gabriel Jesus, 53' Foden, 71' Aguero, 76' Aguero.

MANCHESTER CITY

Ederson 6,5 - Una prima bella risposta sulla conclusione di Calvert-Lewin e poi ipnotizza dal dischetto Sigurdsson. Nella ripresa non viene mai chiamato in causa.

Walker 6,5 - Sappiamo ormai che è il regista arretrato di questa squadra. Richarlison prova ad impensierirlo, ma lui lo contiene alla grande.

Stones 6,5 - Ordinato e attento sulle palle alte, è la spalla migliore per Dias ed è una sicurezza per il reparto difensivo.

Dias 7 - Commette ingenuamente un fallo nella propria area di rigore e Oliver non può che concedere il penalty. Ma è il miglior difensore del campionato e lo dimostra anche oggi perché non concede praticamente nulla agli attaccanti di Ancelotti.

Zinchenko 6,5 - Sulla costruzione dei Citizens si accentra per creare densità nel cuore del campo. Non viene impegnato molto su quella fascia e può concentrarsi quasi totalmente sulla fase offensiva.

De Bruyne 7,5 - Leader indiscusso del centrocampo citizens. Apre le marcature con uno dei suoi gol dalla distanza. Pochi istanti dopo serve l’assist per il raddoppio di Gabriel Jesus.

Fernandinho 6,5 - Scherma bene il reparto arretrato, controlla alla grande i movimenti di Sigurdsson, che non può così sprigionare la sua fantasia. Nella seconda frazione realizza lui i due assist per i gol di Aguero.

Foden 7 - Supporta Sterling per creare un due contro uno sul lato mancino. Nella ripresa va prima vicinissimo al tris, facendo la barba al palo, e poi, poco prima di lasciare il campo, mette il timbro sul match con una bella conclusione di destro. (dal 56’ Rodri 6 - Dà maggiore equilibrio alla squadra di Guardiola.)

Mahrez 7 - Sulla destra fa quello che vuole. Serve lui il pallone che verrà depositato in rete da De Bruyne, dopo una serie di scambi da urlo con Foden. Col mancino sfiora il tris colpendo in pieno la traversa. (dal 65’ Aguero 8 - Era la sua ultima partita con la maglia dei Citizens e saluta con una strepitosa doppietta. Segna prima con un preciso esterno destro, poi di testa trafigge ancora Pickford. Senza dubbio il Man of The Match.)

Jesus 7 - Svaria costantemente per tutto il fronte offensivo, dando inoltre profondità agli Sky Blues. Firma il raddoppio dopo aver fatto fuori Godfrey con una delle sue sterzate. (dal 74’ Torres s.v.)

Sterling 6,5 - Tornato a livelli a cui ci aveva abituati nelle ultime stagioni. Un moto perpetuo, ubriaca Holgate e tenta di fornire sempre buon palloni ai compagni. Nel secondo tempo è suo l’assist per il tris di Foden.

EVERTON

Pickford 7 - Senza dubbio il migliore dei suoi. Il suo voto la dice lunga sulla prestazione del resto della squadra. In numerose occasioni si supera con interventi prodigiosi, perché altrimenti avremmo assistito ad una debacle epocale per i Toffees.

Holgate 4 - Non ci ha capito nulla per tutta la durata del match. Non è riuscito mai a prendere le misure a Sterling e Gabriel Jesus.

Keane 4 - Dovrebbe avere ormai esperienza per certe partite, ma la sua prestazione è da incubo. Dopo un quarto d’ora di gara perde palla a centrocampo e apre la strada al raddoppio di Gabriel Jesus, che taglia le gambe agli uomini di Ancelotti.

Godfrey 5,5 - Troppe le sue disattenzioni nella parte iniziale della partita. Nella ripresa reagisce e cercare di tappare i buchi lasciati dai compagni di reparto.

Digne 5 - Mahrez su quel lato lo fa ammattire. Non si affaccia mai nella metà campo avversaria, completamente schiacciato dalle frecce di Guardiola.

Doucoure 4,5 - De Bruyne centralmente ha sempre troppo spazio e la colpa è senza dubbio sua. Esce per la disperazione di Ancelotti. (dal 57’ Iwobi 6 - Vivace tra le linee, cerca di imbucare buoni palloni che però non vengono sfruttati da Richarlison e Calvert-Lewin.)

Allan 5,5 - Meglio dei suoi braccetti, ma non può fare per tre. Corre e spende tanto ma viene umiliato dagli interni citizens.

Davies 4,5 - Corre a vuoto per l’intera gara. Nella seconda frazione si fa strappare il pallone da Fernandinho e da lì arriva il poker di Aguero.

Sigurdsson 4,5 - Si fa vedere tra le linee ma non è lucido quando deve illuminare per gli attaccanti. Sbaglia praticamente tutto, soprattutto un calcio di rigore che poteva riaprire la gara. (dal 59’ Bernard 5,5 - Entra troppo tardi e non cambia le sorti del match.)

Calvert-Lewin 4,5 - Una conclusione ad inizio primo tempo e poi il nulla cosmico. Nella ripresa non si è visto, annullato totalmente da Dias e Stones.

Richarlison 4,5 - Molto nervoso, si fa ammonire dopo neanche dieci minuti di partita. Guadagna il calcio di rigore, ma per il resto è un vero fantasma. (dal 78’ Nkounkou s.v.)