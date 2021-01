Manchester City, Guardiola: "Buona lezione per noi, Foden merita di giocare"

Pep Guardiola commenta la vittoria di misura sul Brighton, la settima di fila tra campionato e coppe per il Manchester City, ora a -4 dalla vetta ma con una partita in meno rispetto al Manchester United: "Sapevamo quanto sarebbe stata dura. Il Brighton è una squadra che ha mentalità e prova sempre a giocare. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e abbiamo avuto molte occasioni. Dobbiamo vincere questo tipo di partite. È stata una buona lezione per noi. Ogni partita sarà così. Phil Foden ha 20 anni, può giocare in tanti ruoli, in mezzo come da falso nove. È molto intelligente sotto porta. Ecco perché merita di giocare".