Manchester City, Guardiola: "Mai facile giocare contro Arteta. Sono grato ai miei ragazzi"

vedi letture

Josep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha commentato la vittoria ottenuta in casa dell'Arsenal: "Oggi è stata dura come ci aspettavamo che fosse. Non è mai semplice giocare contro l'Arsenal e contro Arteta. Lui è bravo e non lo dico perché è un amico. Io imparo molto guardando le sue partite. Tutti vedono la nostra serie di vittorie e pensano sia facile ma vi garantisco che non è così. Sono grato ai miei calciatori per quello che stanno facendo. Adesso abbiamo bisogno di tutti, giochiamo spesso e dovremo fare molte rotazioni".