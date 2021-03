Manchester City, il calvario di Aguero è finito: torna al gol 417 giorni dopo

Quattrocentodiciassette giorni, tanto era passato dall'ultimo gol di Sergio Aguero in Premier League. L'attaccante argentino ha vissuto un anno travagliato, fatto di tanti infortuni e poche partite, solo tredici, e mai per novanta minuti. Il gol realizzato questa sera contro il Fulham, su calcio di rigore, mancava dallo scorso gennaio 2020, dalla sfida contro lo Sheffield United. Da lì era iniziato un calvario per El Kun, che si augura di aver messo alle spalle scaraventando in rete il pallone.