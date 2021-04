Manchester City, pronta la sfida al Liverpool per l'ex obiettivo della Fiorentina Berge

Non c’è solo il Liverpool sulle tracce di Sander Berge, centrocampista norvegese ex obiettivo della Fiorentina oggi nelle fila dello Sheffield United. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, l’ex Genk è finito nel mirino anche del Manchester City di Pep Guardiola che sarebbe pronto a tutto per averlo a disposizione per la prossima stagione.