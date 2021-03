Manchester City-Wolverhampton 4-1, le pagelle: Gabriel Jesus fa doppietta, Dendoncker disastroso

vedi letture

Manchester City-Wolverhampton 4-1

Marcatori: 15’ aut. Dendoncker (M), 61’ Coady (W), 80’ e 94’ Gabriel Jesus (M), 90’ Mahrez (M).

MANCHESTER CITY

Ederson 6- Una serata in cui non deve battere neanche un rinvio, il sei è sulla fiducia.

Walker 6- Spinge e sgasa sulla sua corsia di competenza facendosi vedere in avanti.

Dias 6- Deve marcare da vicino Traoré ma insieme al suo collega di difesa non gli fa toccare neanche una palla.

Laporte 6,5- Mezzo voto in più rispetto al compagno citato appena sopra perchè sigla il gol del 2-0, in fuorigioco millimetrico, e si rende pericoloso sulle palle inattive.

Cancelo 6,5- Guardiola gli fa fare praticamente l’ala e lui si trova a meraviglia.

De Bruyne 6,5- Tutte le azioni degne di nota partono dai suoi piedi, non riesce a trovare in un paio di occasioni la porta con conclusioni da fuori.

Rodri 6- Dirige il traffico in mediana con i tempi giusti.

Bernardo Silva 6- Un po’ fuori dalla partita, si accende a sprazzi. (Dall’82’ Gundogan sv)

Mahrez 7,5- Ogni volta che i compagni decidono di servirlo sulla corsa si vede subito che può combinare qualcosa di buono: è bravissimo a bruciare il diretto avversario e mettere in mezzo in occasione del vantaggio. Il gol del 3-1 è la ciliegina sulla torta.

Gabriel Jesus 7,5- L’unica volta che ha la possibilità di calciare verso la porta la mette dentro: minimo sforzo, massimo risultato. A risultato acquisito segna la doppietta.

Sterling 6,5- Dendoncker gli nega la possibilità di aprire le danze anticipandolo in occasione dell’1-0: lui si inserisce con i tempi giusti.

WOLVERHAMPTON

Rui Patricio 7- Sale in cattedra con delle parate molto importanti nella seconda frazione e tiene a galla i suoi evitando la debacle.

Dendoncker 4,5- Sfortunato in occasione del suo autogol che apre il match, poi gioca condizionato dal suo errore e ha paura di compierne altri.

Coady 6- Terzo gol in carriera in oltre 250 partite tra i professionisti, l’ultimo gol era datato aprile 2018 contro il Bolton: una bella soddisfazione che però non porta punti.

Saiss 5- In difficoltà seria su Mahrez al quale può solo leggere la targa.

Hoever 5- Timido nelle pochissime volte in cui può distendersi palla al piede.

Neves 5- Naufraga in mediana come tutti i suoi compagni. (Dall’89’ Otasowie sv).

Moutinho 6- Pennella una punizione perfetta per Coady che permette di trovare l’1-1, riscattando così una prestazione non proprio convincente.

Otto 5- Non si vede mai, in fase difensiva soffre tremendamente. (Dal 56’ SIlva 6- Entra e la musica cambia grazie alle sue folate).

Semedo 5,5- L’unico che prova a cambiare marcia quando il City fa respirare la sua squadra.

Neto 5- Difficile trovare spazi tra Walker e Dias, non riesce a incidere.

Traorè 5- Viene stretto nella morsa difensiva del City e nonostante la sua forza fisica può fare poco. Cresce nella ripresa.