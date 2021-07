Manchester United a caccia di un difensore: Varane la prima scelta, alternativa Koundé

Raphael Varane è la prima scelta, Jules Koundé è l'alternativa. Come riporta il quotidiano As, il Manchester United quest'estate è a caccia di un colpo per blindare la difesa di mister Solskjaer e, qualora non dovesse concretizzarsi la pista che porta all'esperto difensore francese del Real Madrid (contratto in scadenza fra un anno), ecco che i Red Devils potrebbero virare con forza sul profilo più giovane, stessa nazionalità, della rivelazione del Siviglia.