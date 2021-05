Manchester United, i convocati di Solskjaer per la finale di Europa League: c'è Maguire

Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, ha diramato la lista dei convocati per la finale di Europa League con il Villarreal. Presente Harry Maguire, niente da fare invece per Anthony Martial.

Portieri: David De Gea, Dean Henderson, Lee Grant, Nathan Bishop

Difensori: Eric Bailly, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Alex Telles, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams

Centrocampisti: Amad Diallo, Bruno Fernandes, Fred, Daniel James, Juan Mata, Nemanja Matić, Scott McTominay, Paul Pogba, Donny van de Beek

Attaccanti: Edinson Cavani, Anthony Elanga, Mason Greenwood, Marcus Rashford, Shola Shoretire

🚨 The boss has named his 26-man squad for the #UEL final...#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) May 24, 2021