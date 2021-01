Manchester United, Lingard ha accettato il trasferimento in prestito al West Ham

vedi letture

Secondo quanto riportato da Sky Sports Jesse Lingard ha accettato di trasferirsi in prestito al West Ham fino al termine della stagione. Il club punta a chiudere l'affare già in giornata per poterlo avere a disposizione domenica contro il Liverpool. 28 anni, in questa stagione l'esterno offensivo non è stato quasi mai impiegato dal tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer: solamente 179 minuti giocati tra FA Cup e Carabao Cup.