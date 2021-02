Manchester United, mercato in casa Lipsia: dopo le difficoltà per Upamecano virata su Konate

Il Manchester United ha messo nel mirino Ibrahima Konate, difensore classe '99 del Lipsia. Secondo quanto riportato dal The Independent infatti, il centrale è il primo obiettivo per la difesa ma la trattativa non sarà facile. Al di la delle resistenze del club tedesco, i Red Devils dovranno stare attenti alla concorrenza di Liverpool e Chelsea. Il Manchester United hanno virato su Konate viste le difficoltà incontrate per l'altro difensore del Lipsia, Dayot Upamecano.