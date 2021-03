Manchester United, Solskjaer annuncia: "Trattative in corso per il rinnovo di Bailly"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ha confermato le trattative in corso per il rinnovo di Eric Bailly: "Stiamo parlando con Eric e i suoi rappresentanti. Sta bene e si vedono i risultati in campo, siamo felici di lui". 26 anni, il difensore è in scadenza di contratto.