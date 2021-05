Manchester United, Solskjaer in vista del Liverpool: "Domenica mattina sceglierò la formazione"

"Non credo che si possa dare nulla per scontato in nessuna partita". Non ha dubbi Ole Gunnar Solskjaer Il manager del Manchester United ha così parlato in vista del match contro il Liverpool: "Dobbiamo aspettare fino a domenica mattina per vedere come stanno i giocatori. Sceglieremo una squadra forte per la gara di ritorno in Europa League e domenica mattina dovremo decidere la squadra che affronterà il Liverpool perché ieri è stata una partita difficile".