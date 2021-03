Manchester United, Solskjaer: "Poco brillanti, abbiamo tanti impegni ravvicinati"

Le parole di Solskjaer dopo Crystal Palace-Manchester United 0-0.

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha commentato in conferenza stampa lo 0-0 contro il Crystal Palace: “Non siamo soddisfatti per il fatto di aver effettuato un solo tiro in porta. Nelle ultime partite stiamo facendo poco a livello offensivo: giochiamo ogni tre giorni ed è normale non essere sempre brillanti. Tuttavia, abbiamo le qualità per migliorare da questo punto di vista e tornare a segnate tanto come facevamo nelle scorse settimane. Rashford? Non mi soffermerei sulla prova di un singolo. Stasera tutti i giocatori hanno fatto fatica negli ultimi metri, soprattutto nel finale. Mi auguro che torni presto sui loro livelli e hanno le qualità per riuscirci”.