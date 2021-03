Manchester United, van de Beek via in estate: il club proverà ad inserirlo nella trattativa per Haaland

Il futuro di Donny van de Beek sembra essere lontano dal Manchester United. Il centrocampista olandese, uno degli ultimi grandi investimenti dei Red Devils, non ha reso secondo le aspettative, per questo il Manchester United non avrebbe troppi problemi a farlo partire. Il problema è che difficilmente ci sarà un club disposto a mettere sul piatto i 40 milioni spesi dal Manchester United per acquistarlo per questo è molto probabile che la dirigenza dei Red Devils decida di usare il giocatore come pedina di scambio o parziale contropartita per abbassare il costo di uno degli obiettivi della squadra di Solskjaer, su tutti Erling Haaland, stella del Borussia Dortmund e obiettivo di tutti i top club europei. Lo riporta 90min.com.