Ufficiale Manu Sanchez al Levante: il terzino lascia il Celta in prestito secco fino a fine stagione

Il neopromosso Levante ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Manuel Sánchez de la Peña dal Celta de Vigo fino al termine della stagione. Classe 2000, nato a Madrid il 24 agosto, il terzino sinistro è cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid, con cui ha esordito in prima squadra nella stagione 2019/2020.

Tra gennaio 2021 e giugno 2023, Sánchez ha maturato esperienza in Liga con la maglia dell’Osasuna, dove ha confermato il suo valore tra i professionisti. Nell’estate 2023 il Celta Vigo ne ha ufficializzato l’ingaggio, salvo poi girarlo nuovamente in prestito al Deportivo Alavés nella stagione successiva. Nonostante la giovane età, vanta già 145 presenze in Liga, con 16 assist e 2 gol all’attivo, numeri che certificano la sua affidabilità e continuità ad alti livelli. A livello internazionale ha fatto parte della Nazionale spagnola Under-21, con cui ha raggiunto la finale dell’Europeo di categoria nel 2023, perdendo contro l’Inghilterra nella sfida decisiva disputata in Georgia.

Con questo innesto, il Levante punta a rafforzare la corsia sinistra difensiva con un profilo di esperienza, versatilità e mentalità da grande giocatore, in vista della nuova stagione in Liga.