Ufficiale Fulham, il 2° portiere Steven Benda scende in Championship: giocherà al Millwall

Il secondo portiere del Fulham, Steven Benda, riparte dalla Championship, la Serie B inglese: giocherà per la stagione 2025/26 in prestito al Millwall. Nella scorsa stagione non è mai sceso in campo in Premier League, ma ha collezionato 4 presenze fra FA Cup e EFL Cup.

Portiere tedesco classe '98, è cresciuto nei settori giovanili di Heidenheim, 1860 Munich e Swansea, per poi giocare con lo stesso Swansea fra i "grandi", con lo Swidon Town e con il Peterborouch United. Nel 2023 l'approdo al Fulham.

Di seguito il comunicato del Fulham: "Steven Benda è passato in prestito al Millwall per la stagione 2025/26. Si tratta di un ritorno in una divisione che il portiere conosce bene, avendo in precedenza rappresentato lo Swansea City e il Peterborough United in Championship. Tutti al Fulham desiderano augurare a Steven, che ha collezionato quattro presenze per il Club la scorsa stagione, tutto il meglio durante il suo periodo con i Lions".