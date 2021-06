Marcelo non lascia Madrid e pensa al futuro: diventerà azionista di un club di B portoghese

Cosa farà nella prossima stagione Marcelo? Nonostante il netto calo di prestazioni negli ultimi due anni e un ruolo sempre più marginale nel Real Madrid, il terzino brasiliano non sembra intenzionato a lasciare la capitale spagnola (ha ancora un anno di contratto). Piuttosto, Marcelo è concentrato sul suo futuro e vorrebbe investire nel calcio: secondo UOL, uno dei principali media brasiliani, il calciatore sarebbe in trattativa per entrare a far parte degli azionisti del Deportivo Mafra, club della seconda divisione portoghese.