Marquinhos dopo CR7 e Griezmann: ha segnato due anni di fila ai quarti e in semifinale di Champions

Marquinhos, capitano del PSG e autore del momentaneo 1-0 dei parigini nella sconfitta contro il Manchester City per 2-1 in semifinale di Champions League, è il terzo giocatore nella storia della Champions ad aver segnato nei quarti e in semifinale per due stagioni consecutive. Prima di lui ci erano riusciti solo Cristiano Ronaldo (2011/12, 2012/13, 2013/14) e Antoine Griezmann (2015/16, 2016/17).