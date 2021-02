Marsiglia, è fatta per l'ex genoano Ntcham. È lui il prescelto per rimpiazzare Sanson

È fatta per il passaggio di Olivier Ncham dal Celtic al Marsiglia. Il trasferimento internazionale curato dall'agenzia Epic, avverrà in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. A causa di un problema col volo da Glasgow il giocatore arriverà in Francia domani non prima di aver firmato il contratto.