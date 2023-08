ufficiale Olivier Ntcham è un nuovo giocatore del Samsunspor. Contratto fino al 2026

Olivier Ntcham non resterà in Galles. Il 27enne centrocampista franco-camerunese lascia lo Swansea e comincia infatti una nuova avventura: l'ex giocatore del Genoa si trasferisce in Turchia, dove ha firmato un contratto triennale con il Samsunspor. Superate le visite mediche, l'ufficialità è arrivata nelle scorse ore. Ntcham ha giocato anche con Marsiglia, Celtic e nel settore giovanile del Manchester City.