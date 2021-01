Marsiglia-Nimes, le formazioni ufficiali: in attesa di Milik spazio a Benedetto, esordio per Lirola

Il Marsiglia scende in campo per affrontare la ventesima giornata di campionato. Al Velodrome arriva il Nimes, ultimo in classifica. I padroni di casa, in attesa della svolta nell'affare Milik, schierano il 4-3-3 con Benedetto punta centrale. Prima partita per il nuovo arrivato Lirola, ecco le scelte dei due tecnici:

Marsiglia (4-3-3): Pele; Lirola, Gonzalez, Calera-Car, Sakai; Rongier, Kamara, Sanson; Thauvin, Benedetto, Payet.

Nimes (4-2-3-1): Reynet; Alakouch, Deaux, Briancon, Meling; Fomba, Cubas; Ferhat, Ripart, Eliasson; Koné.