Marsiglia, non solo Umtiti dal Barcellona. Si lavora anche per il giovane Collado

Il Marsiglia è al lavoro con il Barcellona per portare in Francia due calciatori. Il primo è ovviamente Samuel Umtiti, centrale classe ‘93 che non rientra più nei piani dei blaugrana, per il quale si lavora sulla base di un prestito con opzione per il riscatto. L’altro nome, riferisce il Mundo Deportivo, è quello dell’esterno offensivo Alex Collado, classe ‘99, che milita nella squadra B catalana. Anche per lui si lavorerebbe a un prestito.