Marsiglia sconfitto in casa dal Lens, la vetta si allontana. E Villas-Boas è in bilico

vedi letture

"Nullità", "Rinunciatari". Così la stampa locale ha commentato la prestazione offerta ieri dall'Olympique Marsiglia, sconfitto in casa per 1-0 dal Lens. Una batosta che ha provocato la reazione inferocita dei tifosi, soprattutto per l'atteggiamento mostrato dalla squadra di Villas-Boas, che ora è nuovamente in bilico. Al termine del match perso contro il Nimes aveva pensato alle dimissioni, ma stavolta il tecnico portoghese si difende: "Non ho scelta, devo restare perché c'è un'altra partita tra pochi giorni. Dobbiamo trovare soluzioni alternative e aspettare i rinforzi del mercato". Secondo RMC Sport la sua posizione non sembra essere a rischio: fiducia nelle qualità o semplice mancanza di risorse per ingaggiare un nuovo tecnico?