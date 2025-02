Ufficiale Matteo Tognozzi non è più il d.s. del Granada. Il comunicato del club spagnolo

Matteo Tognozzi non è più il direttore sportivo del Granada. L'italiano, arrivato un anno e mezzo fa, lascia in un momento positivo per la squadra, reduce da due successi di fila ma attualmente ottava e fuori dai posti che garantiscono i playoff.

"Il Granada Club de Fútbol ha risolto il rapporto contrattuale del direttore sportivo Matteo Tognozzi", si legge nel comunicato. La società ringrazia Tognozzi "per la dedizione dimostrata in questo periodo” e gli augura “le migliori fortune per il suo futuro personale e professionale".

Tognozzi era arrivato al Granada dalla Juventus nell'ottobre 2023 per sostituire Nico Rodríguez, anch'egli licenziato e quindi è rimasto nel club per circa un anno e mezzo. Lascia dopo una sessione invernale di calciomercato in cui sono stati effettuati due acquisti e sono state registrate quattro partenze. A pesare sulla scelta anche la cattiva gestione della passata stagione, quando arrivò una retrocessione nonostante il doppio cambio in panchina (prima l'uruguaiano Alexander Medina, poi Guillermo Abascal).

Il Granada ha aggiunto nel suo comunicato che "il dipartimento sportivo continuerà a svolgere normalmente le sue funzioni attraverso i professionisti che compongono la sua struttura organizzativa, i quali seguiranno le istruzioni del Consiglio di amministrazione". Per ora, quindi, non sarà nominato il sostituto.