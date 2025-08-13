Ufficiale Importante rinnovo in casa Lione. Clinton Mata ha prolungato fino al 2028

L'Olympique Lyonnais ha annunciato il nuovo contratto di Clinton Mata, che ora terminerà il 30 luglio 2028.

Arrivato all'OL nell'estate del 2023 dal Club Bruges, il nazionale angolano (12 presenze) si è rapidamente affermato come una figura chiave nello spogliatoio. Grazie alla sua esperienza, affidabilità e versatilità, Clinton Mata è stato un giocatore chiave della squadra nelle ultime due stagioni, giocando 73 partite in tutte le competizioni (segnando due gol).

Solido in campo e prezioso fuori, si è anche affermato come un modello per i giocatori più giovani, incarnando i valori di rigore e gli elevati standard richiesti a questo livello.

Questo rinnovo riconosce il suo ruolo centrale nelle dinamiche della squadra ed è pienamente in linea con l'impegno dell'Olympique Lyonnais nel costruire una squadra forte, che unisca esperienza e potenziale di crescita.