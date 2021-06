Matthaus non lo vuole titolare. Kroos: "Dica quel che vuole, la squadra la fa Loew"

Botta e riposta tra Lothar Matthaus e Toni Kroos. L'ex Inter, qualche giorno fa, aveva dichiarato che non vedrebbe il centrocampista del Real Madrid come uno dei titolari della Germania per l'Europeo. Kroos, allora, tramite il podcast che registra con il fratello, ha voluto rispondere al campione del mondo 1990: "Con tutte le cose che ha detto Lothar forse dovrei prendere questa cosa come un buon segnale. In Germania abbiamo tanti esperti, ce ne saranno ancora di più durante l'Europeo, se dovessi leggere l'undici ideale di tutti sarei esaurito. Ognuno può fare l'undici che preferisce. Io sono da undici anni in Nazionale e non sono io a fare le formazioni. Dovremmo essere contenti di avere tanti buoni centrocampisti perché non sempre è stato così. So cosa posso dare alla squadra".