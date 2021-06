Mbappe esalta Tuchel: "Preparatissimo, diventerà uno dei migliori. Abbiamo un ottimo rapporto"

vedi letture

Kylian Mbappé riserva parole dolcissime per Thomas Tuchel. In un'intervista a L'Equipe, l'attaccante francese ha dichiarato: "È fantastico tatticamente. Sa esattamente come si comporteranno gli avversari e prepara le partite in modo molto accurato. È un allenatore ancora molto giovane, bisogna tenerne conto. Perché può diventare uno dei migliori allenatori in futuro e lo ha dimostrato con la vittoria in Champions League. Dopo l'Europeo lo chiamerò, ho un ottimo rapporto con lui".