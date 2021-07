Mbappé non spaventa Al-Khelaifi: il presidente del PSG tenterà di farlo rinnovare a ogni costo

vedi letture

Nasser Al-Khelaifi non ha alcuna intenzione di perdere Kylian Mbappé, né oggi né domani. Come riporta questa mattina L'Equipe, il presidente del Paris Saint-Germain sarebbe determinato a convincere la stella francese a rinnovare, nonostante il giocatore abbia già espresso la volontà di restare fino al 2022 a Parigi per poi andarsene a parametro zero al Real Madrid.

Anche per questo motivo, si legge oggi sul celebre quotidiano, il PSG ha rifiutato ogni offerta arrivata in queste settimane per il suo gioiello offensivo.