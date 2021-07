L'Equipe - Mbappé non rinnova: resta al PSG fino al 2022, poi andrà gratis al Real Madrid

"Kylian Mbappé non rinnoverà col Paris Saint-Germain". A scriverlo questa mattina è L'Equipe, secondo il quale l'attaccante francese avrebbe deciso di onorare fino al 2022 il suo contratto coi parigini per poi andarsene a parametro zero al Real Madrid fra un anno.

Sempre a detta del medesimo quotidiano, la dirigenza del PSG sarebbe già stata informata delle sue intenzioni, anche se Al-Khelaifi cercherà di convincerlo fino alla fine a firmare un nuovo accordo. Ecco perché, persino dinanzi alle ultime avance dei blancos, da Parigi in questi giorni è arrivata sempre la stessa risposta: "Mbappé non è in vendita".