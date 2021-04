Mbappé salta il Lens. Ma è in dubbio anche per il ritorno di Champions con il City

Kylian Mbappé non giocherà in Ligue contro il Lens, nel weekend, con il suo Paris Saint Germain. Il problema è che il disturbo al gemello destro potrebbe anche far saltare la sfida contro il Manchester City di Champions League che si gicoherà settimana prossima. La situazione è in divenire ma Mbappé rischia di rimanere fuori.