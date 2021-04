Mbappé: "Vincere la Champions avrebbe grande valore, perché ho perso e sofferto"

vedi letture

Intervistato da RMC Sport, Kylian Mbappé parla dei suoi obiettivi, dalla Champions League al Mondiale: "La Champions League ha un posto molto importante. Per quel che riguarda il Mondiale, il fatto di averlo vinto così presto non ti fa realizzare completamente la portata dell'impresa. Forse se avrò la possibilità di vincerne uno a 30 anni, sarà più forte nelle emozioni e per quello che rappresenterà. Non ho sofferto per diventare campione del mondo, l'ho vinto subito alla prima partecipazione. La Champions è un'altra cosa, perché ho conosciuto tappe in cui abbiamo perso, sofferto. È un'altra cosa".