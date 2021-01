Mendy nei guai per aver infranto le regole COVID. Guardiola lo difende: "Non è stato l'unico"

Benjamin Mendy è finito nel mirino dei tabloid inglesi dopo aver violato le restrizioni sul coronavirus a Capodanno. Secondo The Sun, il terzino avrebbe permesso a uno chef e due amici della sua compagna di frequentare la sua casa nel Cheshire, nonostante il regolamento che impedisce a persone di famiglie diverse di incontrarsi. Pep Guardiola, al termine della sfida vinta contro il Chelsea, ha commentato l'accaduto: "Mendy fa parte del gruppo, è un bravo ragazzo. Deve esserci armonia nella nostra squadra e lui è un ragazzo speciale per tutti noi, ha un cuore incredibile. Sarebbe meglio se, prima di giudicare gli altri, giudichiamo noi stessi. Non lo sto giustificando, ha infranto le regole. Ma vedo gente che dà troppe lezioni agli altri. Probabilmente molte persone hanno commesso il suo stesso errore. È facile giudicare gli altri. I calciatori sono dei modelli? Non sono d'accordo: l'unica eccezione è che siamo più presenti sui social media e nelle interviste, ma questo è tutto. Non credo che i calciatori siano più importanti dei dottori, degli architetti o degli insegnanti dei miei figli. Hanno la stessa responsabilità di tutti gli altri".