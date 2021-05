Messi: "A 14 mi spaccarono uno zigomo e giocai con una maschera di Puyol. Ma..."

Nella lunga intervista concessa ad Olè, c'è spazio anche per qualche aneddoto della carriera del giovane Lionel Messi, arrivato a Barcellona a tredici anni. L'argentino racconta un evento capitato qualche anno dopo il suo arrivo, in un torneo giovanile, la Copa Catalunya: "Ero nei cadetti, avrò avuto 14 o 15 anni. In un fine settimana, in una partita contro l'Espanyol, mi diedero un colpo e mi fratturarono lo zigomo. La settimana dopo dovevamo giocare la finale della Coppa Catalunya, che non so se si giochi ancora, ma era un torneo molto importante a livello giovanile. Anche a Puyol tempo prima avevano spaccato lo zigomo e aveva giocato con una maschera per non so quanto tempo. A quel punto mi diedero la sua maschera per farmi giocare con quella. Mi sono allenato un paio di volte, poi sono entrato per giocare ma dopo cinque minuti mi sembrava impossibile: la maschera era grande, si muove da tutte le parti senza stare ferma. A quel punto me la sono tolta. Ho giocato pochissimo, il tempo di fare due gol e al trentesimo mi hanno tolto. C'era mio padre che gridava all'allenatore che non potevo giocare senza maschera, che doveva togliermi e alla fine lo hanno fatto. In quel momento non riuscivo a capire quanto fosse pericoloso, di cosa mi sarebbe potuto succedere. Io volevo solo giocare. Mi faceva male, mi girava la testa, non vedevo la palla, ma me la tolsi comunque così avrei potuto giocare meglio".