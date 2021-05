Messi e l'arrivo a Barcellona: "Sono stato quasi un anno senza giocare, ma non avevo dubbi"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa ad Olè, Lione Messi ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, tra cui l'arrivo a Barcellona, quando era solo tredicenne: "Prendere quella decisione fu difficile, però allo stesso tempo lo feci rapidamente. Non ho mai esitato, l'ho fatto senza pensare. E' stata dura perché quando sono arrivato non ho potuto giocare per colpa di alcuni documenti mancanti e poi mi infortunai. Sono stato quasi un anno senza giocare. Mi allenavo, ma non era lo stesso. Poi però ho avuto la fortuna di cominciare, e da lì tutto andò molto veloce".